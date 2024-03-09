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مقتل مواطن طعنا في الخليل

3/9/2024 3:09:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-قتل مواطن، فجر اليوم السبت، في الخليل.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن جثمان مواطن يبلغ من العمر( 33 عاما)، وصل إلى مستشفى الخليل الحكومي مصابا بعدة طعنات، مضيفا أن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري بالواقعة .

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