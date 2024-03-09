مقتل مواطن طعنا في الخليل
التاريخ
3/9/2024 3:09:35 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-قتل مواطن، فجر اليوم السبت، في الخليل.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن جثمان مواطن يبلغ من العمر( 33 عاما)، وصل إلى مستشفى الخليل الحكومي مصابا بعدة طعنات، مضيفا أن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري بالواقعة .
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