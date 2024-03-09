الجيش الأميركي يعلن إحباط هجوم حوثي واسع بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الولايات المتحدة وحلفاءها أحبطوا هجوما لجماعة الحوثيين في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
وقالت إن سفن وطائرات البحرية الأميركية تمكنت مع العديد من سفن وطائرات التحالف من إسقاط 15 طائرة مسيرة في هجوم شنه الحوثيون فجر اليوم.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن الحوثيين شنوا هجوما واسع النطاق بمسيرات في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة الرابعة والسادسة من صباح اليوم السبت.
MENAFN09032024000205011050ID1107955125
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.