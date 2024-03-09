الجيش الأميركي يعلن إحباط هجوم حوثي واسع بالبحر الأحمر

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الولايات المتحدة وحلفاءها أحبطوا هجوما لجماعة الحوثيين في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت إن سفن وطائرات البحرية الأميركية تمكنت مع العديد من سفن وطائرات التحالف من إسقاط 15 طائرة مسيرة في هجوم شنه الحوثيون فجر اليوم.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن الحوثيين شنوا هجوما واسع النطاق بمسيرات في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة الرابعة والسادسة من صباح اليوم السبت.