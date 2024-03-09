طوكيو تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان بالضفة الغربية بشكل كامل

MENAFN - Palestine News Network ) طوكيو/PNN-دعت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، إسرائيل إلى التراجع عن قرارها توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن طوكيو لا تزال تشعر بقلق حقيقي بشأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتعرب عن أسفها العميق حيالها.

وأضاف البيان أنه رغم الدعوات المتكررة من اليابان والمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل توسيع مستوطناتها غير القانونية في المنطقة من خلال بناء مساكن جديدة.

وتابع أن "الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتضر بإمكانية تطبيق حل الدولتين"، مضيفا أن اليابان دعت إسرائيل إلى التراجع عن قرارها وتجميد الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل.

ولفت إلى ضرورة الأخذ في الحسبان الوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة، وأعمال العنف والصراع في الضفة الغربية.

وجددت اليابان دعوتها إلى "تجنب الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر، خاصة قبل حلول شهر رمضان" الاثنين المقبل فلكيًا.

يشار إلى أنه في السادس من الجاري صادق مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية على بناء حوالي 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"أفرات" و"كيدار"، بادعاء أنها تأتي في أعقاب عملية إطلاق النار عند حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة، قبل أسبوعين، ومقتل مستوطن واستشهاد منفذها.



