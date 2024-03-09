أدنى مستوى منذ 2021.. أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" لأسعار الأغذية بنسبة 0.7% خلال شباط الماضي، في تراجع للشهر السابع على التوالي مسجلا أقل مستوياته في 3 سنوات.



وأظهرت بيانات "فاو"، تراجع أسعار الحبوب عالميا بنسبة 5%، وفيما يتعلق بالقمح أتى التراجع في الأسعار الدولية نتيجة تدني الأسعار للتصدير بشكل رئيسي، بفعل تسارع وتيرة التصدير في الاتحاد الروسي، ما دفع الأسعار من مصادر أخرى إلى الانخفاض، وبخاصة في الاتحاد الأوروبي.



وتراجعت أسعار الزيوت النباتية عالميا بنسبة 1.3% مقارنة مع مستوياتها في كانون الثاني الماضي. وعكس هذا التراجع بشكل أساسي انخفاض الأسعار العالمية لزيوت الصويا ودوّار الشمس وبذور اللفت، ما عوّض بشكل كبير عن الارتفاع الهامشي في أسعار زيت النخيل.



وارتفعت أسعار منتجات الألبان 1.1% في شباط، كما ارتفعت أسعار اللحوم 1.8%، فيما ارتفعت أسعار السكر 3.2%.

