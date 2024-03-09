أدنى مستوى منذ 2021.. أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" لأسعار الأغذية بنسبة 0.7% خلال شباط الماضي، في تراجع للشهر السابع على التوالي مسجلا أقل مستوياته في 3 سنوات.
وأظهرت بيانات "فاو"، تراجع أسعار الحبوب عالميا بنسبة 5%، وفيما يتعلق بالقمح أتى التراجع في الأسعار الدولية نتيجة تدني الأسعار للتصدير بشكل رئيسي، بفعل تسارع وتيرة التصدير في الاتحاد الروسي، ما دفع الأسعار من مصادر أخرى إلى الانخفاض، وبخاصة في الاتحاد الأوروبي.
وتراجعت أسعار الزيوت النباتية عالميا بنسبة 1.3% مقارنة مع مستوياتها في كانون الثاني الماضي. وعكس هذا التراجع بشكل أساسي انخفاض الأسعار العالمية لزيوت الصويا ودوّار الشمس وبذور اللفت، ما عوّض بشكل كبير عن الارتفاع الهامشي في أسعار زيت النخيل.
وارتفعت أسعار منتجات الألبان 1.1% في شباط، كما ارتفعت أسعار اللحوم 1.8%، فيما ارتفعت أسعار السكر 3.2%.
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