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البورصة المصرية تسجل ارتفاع 13 سهما رغم رفع سعر الفائدة

3/9/2024 3:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سجلت العديد من أسهم البورصة المصرية ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وصلت نسبته إلى 10% وذلك رغم قرار المركزي المصري الأخير برفع سعر الفائدة.

ويأتي صعود الأسهم نتيجة توقعات المستثمرين استفادة الشركات من قرارات المركزي، الذي أقر قبل أيام زيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس.
وأبرز من في قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع، أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بنسبة 10.80% ليصل إلى مستوى 320.2 جنيه، المالية والصناعية المصرية بنسبة 12.62% ليصل إلى 86.190 جنيه، مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 13.15% ليصل إلى 75.700 جنيه. في حين سجل سهم "عبر المحيطات للسياحة" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 30% ليصل إلى مستوى 0.039 دولار.
وفي السياق ذاته، ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 125.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 2.124 تريليون جنيه، بنسبة نمو 6.3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.290 تريليون جنيه إلى 1.374 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 463.7 مليار جنيه إلى 469.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.

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