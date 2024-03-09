النفط يتكبد خسارة أسبوعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهت أسعار النفط عالميا تعاملات منخفضة 1% وسجلت تراجعا أكبر من هذه النسبة على مدى الأسبوع الماضي في ظل استمرار قلق الأسواق إزاء ضعف الطلب الصيني على الخام رغم تمديد مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا، بما يعادل 1.1% إلى 82.08 دولار للبرميل عند التسوية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا أو 1.2% لتبلغ 78.01 دولار للبرميل.
وسجل كلا الخامين القياسيين انخفاضا أسبوعيا، إذ تراجع خام برنت 1.8% وغرب تكساس الوسيط 2.5%.
MENAFN09032024000208011052ID1107955121
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.