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النفط يتكبد خسارة أسبوعية

3/9/2024 3:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهت أسعار النفط عالميا تعاملات منخفضة 1% وسجلت تراجعا أكبر من هذه النسبة على مدى الأسبوع الماضي في ظل استمرار قلق الأسواق إزاء ضعف الطلب الصيني على الخام رغم تمديد مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج.


وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا، بما يعادل 1.1% إلى 82.08 دولار للبرميل عند التسوية.


وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا أو 1.2% لتبلغ 78.01 دولار للبرميل.
وسجل كلا الخامين القياسيين انخفاضا أسبوعيا، إذ تراجع خام برنت 1.8% وغرب تكساس الوسيط 2.5%.


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