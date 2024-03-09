جوشوا يهزم نجانو بعد جولتين في السعودية

فاز الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بطل العالم سابقا في وزن الثقيل على منافسه الكاميروني المولد فرنسيس نجانو بإسقاطه أرضا ثلاث مرات في جولتين في حلبة المملكة في العاصمة السعودية الرياض الليلة الماضية.

وأسقط جوشوا منافسه بطل الفنون القتالية المختلطة السابق في الجولة الأولى من المباراة بضربة مباشرة ثم أسقطه مرتين أخريين في الجولة الثانية... الأولى بضربتين متلاحقتين باليمنى واليسرى والثانية بضربة بيمناه.

وهذه هي ثاني مباراة في الملاكمة يخوضها نجانو (37 عاما) بعد خسارته بالنقاط أمام تايسون فيوري حامل لقب وزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي في أكتوبر الماضي في الرياض أيضا رغم أنه طرح فيوري أرضا قبل الهزيمة.

ونهض نجانو في الوقت المناسب عندما سقط أرضا للمرة الثانية بينما تدخل الحكم منهيا المباراة في المرة الثالثة ومعلنا فوز جوشوا بالضربة القاضية بينما تلقى نجانو العلاج ونهض في حالة ذهول.

وحضر فيوري الذي سيواجه الأوكراني أولكسندر أوسيك في مباراة توحيد اللقب العالمي لوزن الثقيل في الرياض يوم 18 مايو أيار المقبل المباراة.

وقال جوشوا الذي يطمح لمواجهة الفائز من لقاء فيوري وأوسيك "أتيت إلى هنا للقتال فقط. سأعود إلى قفصي وأغلق الباب ولن أخرج إلا من أجل القتال ثانية."

وفي مباراة أخرى في نفس البرنامج أقيمت قبل ذلك فاز الملاكم النيوزيلندي جوزيف باركر بالنقاط على الصيني تشيلي تشانغ ليحصل على اللقب المؤقت لمنظمة الملاكمة العالمية لوزن الثقيل رغم سقوطه مرتين قبل ذلك.

وقال باركر "تعاقدنا لخوض مواجهة ثانية."

وانتهت مباراة البريطاني نيك بول والمكسيكي راي فارجاس حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي لوزن الريشة بالتعادل رغم أن المتحدي أسقط حامل اللقب أرضا مرتين.

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