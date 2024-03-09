وزارة الدفاع الأمريكية تحسم الجدل بشأن زيارة كائنات فضائية للأرض

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية عدم وجود أي دليل على زيارة كائنات فضائية للأرض ولا جهود للحفاظ على سرية المعلومات بشأن ذلك، جاء ذلك في تقرير صادر عن البنتاغون أمس الجمعة.

ويفيد التقرير بأن العديد من المشاهدات لـ"ظواهر شاذة غير محددة"، المعروفة باسم "جسم طائر مجهول"/يو.إف.أو/، مازالت بحاجة إلى تفسير علمي. ومع ذلك، في الغالبية العظمى من الحالات، هناك ببساطة نقص في البيانات التي يمكن الاستفادة منها في هذا الصدد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن "توفير الموارد والموظفين لتنفيذ تلك البرامج، تتسم إلى حد كبير بأنها غير منتظمة ومتفرقة، ما يمثل تحديا لجهود التحقيق ويعرقل النقل الفعال للمعرفة"، مما يجعل التحقيقات أكثر صعوبة، حسب التقرير.

جدير بالذكر أن التقرير يبحث، بشكل خاص، في تحقيقات الحكومة الأمريكية بشأن تلك المشاهدات، منذ عام 1945 وأيضا يشير إلى نتائج من محفوظات حكومية سرية.

وأضاف التقرير أنه ليس هناك أي دليل على أن الجيش الأمريكي، قد حجب معلومات حول الحياة، خارج كوكب الارض، وبدلا من ذلك، كان تركيزه على "الأمور الأكثر أهمية" مثل استكشاف التقنيات السوفييتية.





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