Saturday, 09 March 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القوات الإسرائيلية تقتحم بلدتين جنوب جنين بالضفة الغربية

3/9/2024 3:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت مصادر أمنية فلسطينية باقتحام القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقومية جنوب جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال شنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة في سيلة الظهر والفندقومية، وشددت من تواجدها العسكري، لليوم الثاني على التوالي".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي بينهما".

وكان مسلحون فلسطينيون هاجموا أمس الجمعة مستوطنة بالقرب من مدينة نابلس بإطلاق نحو 30 رصاصة على موقع للجيش الإسرائيلي يتولى حراسة مستوطنة حومش.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أثناء مطاردة الجنود للمهاجمين، فجر المسلحون عبوة ناسفة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود بجروح متوسطة وأربعة آخرين بجروح طفيفة.

وشنت القوات المسلحة عملية تفتيش بعد فرار المهاجمين في اتجاه قرية سيلة الظهر الفلسطينية.

وتعتبر مستوطنة حومش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل غير شرعية حتى بموجب القانون الإسرائيلي. وكان قد تم التخلي عنها في عام 2005 عندما أخلت إسرائيل قطاع غزة، مع ثلاث بؤر استيطانية غير شرعية أخرى.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN09032024000110011019ID1107955105

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث