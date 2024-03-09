القوات الإسرائيلية تقتحم بلدتين جنوب جنين بالضفة الغربية

أفادت مصادر أمنية فلسطينية باقتحام القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقومية جنوب جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال شنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة في سيلة الظهر والفندقومية، وشددت من تواجدها العسكري، لليوم الثاني على التوالي".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي بينهما".

وكان مسلحون فلسطينيون هاجموا أمس الجمعة مستوطنة بالقرب من مدينة نابلس بإطلاق نحو 30 رصاصة على موقع للجيش الإسرائيلي يتولى حراسة مستوطنة حومش.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أثناء مطاردة الجنود للمهاجمين، فجر المسلحون عبوة ناسفة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود بجروح متوسطة وأربعة آخرين بجروح طفيفة.

وشنت القوات المسلحة عملية تفتيش بعد فرار المهاجمين في اتجاه قرية سيلة الظهر الفلسطينية.

وتعتبر مستوطنة حومش في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل غير شرعية حتى بموجب القانون الإسرائيلي. وكان قد تم التخلي عنها في عام 2005 عندما أخلت إسرائيل قطاع غزة، مع ثلاث بؤر استيطانية غير شرعية أخرى.





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