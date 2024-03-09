البحرية الأمريكية تسقط 15 طائرة مسيرة في منطقة البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في منطقة البحر الأحمر في وقت مبكر اليوم السبت.

وقالت إن الطائرات المسيرة كانت تشكل "تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".





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