البحرية الأمريكية تسقط 15 طائرة مسيرة في منطقة البحر الأحمر

البحرية الأمريكية تسقط 15 طائرة مسيرة في منطقة البحر الأحمر
التاريخ
3/9/2024 2:18:36 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في منطقة البحر الأحمر في وقت مبكر اليوم السبت.
وقالت إن الطائرات المسيرة كانت تشكل "تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".
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