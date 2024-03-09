أول ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية في الصين منذ 6 أشهر

ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين في فبراير للمرة الأولى في فبراير للمرة الأولى منذ أغسطس متجاوزة بذلك انكماشا أدى إلى تفاقم المتاعب الاقتصادية العديدة في هذا البلد، على ما أظهرت بيانات السبت.

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي معدلات نمو من الأدنى في العالم، فيما يواجه أزمة في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0,7 بالمئة الشهر الماضي، وفق مكتب الإحصاء الوطني في بكين، مسجلا أول زيادة منذ أغسطس وبعد أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية في يناير بلغ 0,8 بالمئة.

وكان محللون استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ قد توقعوا ارتفاعا بنسبة 0,3 بالمئة.

سجّلت الصين انكماشا في يوليو لأول مرة منذ العام 2021. وفضلا عن انتعاش سجّل لمدة وجيزة في اغسطس، شهدت البلاد تراجعا دائما.

وتشهد أسعار المستهلك تقليديا ارتفاعا خلال فترة العام الصيني الجديد، المعروف أيضا بعيد الربيع، والذي صادف في فبراير هذا العام.

وقال دونغ ليجوان من مكتب الإحصاء الوطني في بيان السبت "كانت أسعار المواد الغذائية والخدمات هي التي ارتفعت بشكل أكبر في المقام الأول".

وأضاف "خلال فترة عيد الربيع، زاد طلب المستهلكين على المنتجات الغذائية، إضافة إلى الطقس الماطر والمثلج في بعض المناطق مما أثر على العرض".

وقال المكتب السبت إن أسعار المنتجين واصلت انخفاضها في فبراير، وصولا إلى معدل 2,7 بالمئة.

وتأتي أرقام السبت بعد إعلان كبار المسؤولين في الصين عن هدف نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة "حوالي خمسة بالمئة" هذا العام، وهذه النسبة حلم لعدد كبير من الدول المتقدمة لكنها تبقى بالنسبة للصين بعيدة عن الازدهار المبهر الذي دفعها إلى قمة الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة.

وكان المسؤولون صريحين في إعلانهم أن تحقيق الهدف سيمثل تحديا إذ يستمر قطاع العقارات المتعثر وضعف الطلب الاستهلاكي في التأثير على النمو.





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