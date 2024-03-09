نصائح يحب عليك اتباعها أثناء قيادة السيارة خلال الأجواء الماطرة

تعتبر قيادة السيارة في الأجواء الماطرة من أهم مسببات حوادث السير نتيجة الانزلاقات والتي تشكل خطرا على سائقي السيارات ويجب على المضطرين للقيادة تحت المطر اتباع بعض النصائح الأساسية التي من شأنها حمايتهم أثناء القيادة.

تتمثل النصيحة الأولى حول القيادة خلال الأجواء الماطرة هي تحديد فيما إذا كان سبب الخروج من المنزل ضرورياً أم لا، فإن لم يكن ذا أهمية، فيفضل بكل الأحوال تأجيل الخروج إلى حين تحسن الحالة الجوية، لأن القيادة في ظل الظروف الجوية غير المستقرة تعد خطراً بحد ذاتها، وليس هنالك داعٍ لأن تعرض نفسك لخطر الانزلاق أو انحجاب الرؤية التي تؤدي إلى حوادث مرورية أثناء القيادة.

وتالياً إليك بعض النصائح لضمان سلامتك في هذه الأجواء:

تجنب القيادة في الأماكن المنخفضة والوديان لأن الأماكن المنخفضة والوديان تشكل خطورة بسبب انحدار المياه، الذي يخضع السيارة لقوة الجر، والتي بإمكانها سحب السيارة بعيدًا عن مسارها متسببة بأضرار للمركبة ومستقليها.

ــ تأكد من صلاحية المكابح والإطارات والمصابيح الأمامية قبل الانطلاق في رحلتك.

ــ تفقّد حالات ماسحات المطر في المركبة قبل الخروج إلى الطريق سواء أكانت رحلتك قريبة أم بعيدة.

ــ احرص على زيادة مسافة الأمان بين مركبتك والمركبة التي أمامك.

ــ اخفض السرعة بالشكل الذي يمكّن من السيطرة على المركبة لتفادي الاستخدام المفاجئ للمكابح أو الضغط الشديد عليها.

ــ احرص على جودة إطارات المركبة من أجل قيادة آمنة.

ــ التزم بالإشارات المرورية في كل الأوقات ولا تنطلق بسرعة عند رؤية الضوء الأخضر لتحافظ على ثبات المركبة.

ــ كن أكثر حذراً ولا تتخط السرعة المحددة.

ــ يتوجب عدم تخطي المركبات الأخرى إلا في ظروف تسمح بذلك.

ــ أشعل الأضواء الأمامية واعطِ المركبات الأخرى مساحات أكبر لتجنب الحوادث.



