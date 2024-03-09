الرعاية الصحية مساهم رئيس في تعزيز برامج السلام

استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، جلسة نقاشية تفاعلية بالشراكة مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي“GCHRAGD”، ناقشت أفضل الممارسات الحكومية العالمية التي يمكن أن تسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، بصفتها عنصراً رئيسياً في عمليات السلام.

وتأتي الجلسة جزءاً من الشراكة التي عقدتها الكلية مع المركز في أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في التعليم والبحوث والتعليم التنفيذي، وإجراء دراسات بحثية نوعية جديدة في السياسات العامة والحوكمة ومواضيع أخرى متخصصة.

وشارك في الجلسة، التي انعقدت بعنوان "الحق في الصحة وبناء السلام في ظل التوترات الجيوسياسية"، عدة خبراء من: المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، وهيئة الصحة بدبي.

وركزت الجلسة على أهمية دمج قطاع الرعاية الصحية في عمليات السلام. وأكد المشاركون على الدور المحوري الذي يؤديه المختصون في القطاعين الصحي والطبي وصانعي السياسات الصحية في تفعيل الاهتمام بالرعاية الصحية، وتمكينها من القيام بدورها كجسر للسلام من خلال حل النزاعات. كما ناقش المشاركون سبل تنمية وبناء وتمكين قدرات القوى العاملة في المجالات الصحية. وسلطت الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه المرأة في قطاع الخدمات الصحية لتحقيق النجاح في عمليات السلام.

وتطرق المشاركون في الجلسة إلى ثلاث آليات تدخل محتملة للقيام بالمهام المتعلقة بالرعاية الصحية بصفتها عاملاً لدعم وتعزيز برامج السلام، وهي: تقديم الخدمات الصحية في المناطق المتضررة، وتوفير منصة محايدة للتعاون في القضايا الصحية، وتقديم خدمات الصحة النفسية وإعادة التأهيل في المجتمعات المتضررة.

كما طرحت الجلسة رؤى حيوية للحكومات، والمجموعات الاجتماعية، والكيانات الخاصة، والحلفاء الدوليين، والأفراد حول سبل تعزيز الحقوق الصحية كوسيلة للسلام.

ومن بين المشاركين في الجلسة، التي أدارها البروفيسور إيمانويل أزاد مونيسار، أستاذ في بحوث الأنظمة والسياسات الصحية بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خبراء في عدة تخصصات من بينهم: جوزيبي سابا، الرئيس التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، والدكتور أوميش بالوانكار، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي في سويسرا، والدكتورة خلود الصايغ، رئيسة قسم السياسات والمعايير الصحية في هيئة الصحة بدبي ، والسيدة كلير دالتون، مديرة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات.

في هذا السياق، أوضح البروفيسور إيمانويل أزاد مونيسار أن "ورشة عمل مجلس السياسات أكدت التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتعزيز الحوار العالمي".

وبدوره، أشار الدكتور أوميش بالوانكار إلى "الدور الحاسم للقانون الإنساني في حماية المدنيين”. وشدد على "أهمية احترام الحق في الصحة والسلامة الجسدية والمعنوية، وضمان سلامة الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي، وحماية المرافق ووسائل النقل الطبية".

وأكد بالوانكار "التزام مركز جنيف بتسليط الضوء على المساواة والعدالة والاستدامة البيئية"، منوهاً إلى "أهمية التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والذي بدأ قبل إضفاء الطابع الرسمي على مذكرة التفاهم بينهما، بهدف تسهيل الحوارات العالمية والتعاون من خلال مختلف الفعاليات والأبحاث".

يذكر أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، هي المؤسسة الأكاديمية البحثية المتخصصة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، والمعنية بدعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات، وتوثيق التجربة الإماراتية المتميزة، وإعادة إنتاج وتبادل المعرفة بين المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والدول العربية.





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