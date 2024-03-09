فرستابن يطالب باستمرار ماركو مستشار رد بول مع الفريق

طالب ماكس فرستابن، بطل العالم ثلاث مرات في بطولة فورمولا 1، باستمرار مستشار رد بول هيلموت ماركو في منصبه وقال إن بقاء المسؤول النمساوي سيكون شرطا مهما في استمرار السائق نفسه مع الفريق.

وتضرر رد بول المهيمن على الرياضة بسبب مزاعم سوء سلوك ضد رئيسه كريستيان هورنر.

وبرأت لجنة تحقيق مستقلة هورنر (50 عاما) وهو بريطاني من ادعاءات بإساءة التصرف بحق موظفة في الفريق ورفضت شكوى الأخيرة.

ونسبت صحيفة ديلي ميل اللندنية إلى يوس فرستابن والد بطل العالم قوله الأسبوع الماضي إن رد بول ربما "ينفجر" إن لم يرحل رئيسه الحالي هورنر.

وكان فرستابن الذي حقق مركز أول المنطلقين في جائزة السعودية الكبرى الجولة الثانية من الموسم

يرد على أسئلة الصحفيين.

وذكر موقع موتور سبورت دوت كوم أن النمساوي ماركو (80 عاما) قد يواجه إجراءات تأديبية ويتم إيقافه بعد السباق في جدة. ولم يكن هناك تعليق فوري من الفريق.

وقال فرستابن في مؤتمر صحفي "أكن احتراما كبيرا لهيلموت. كما تعلمون، ما حققناه سويا كان أمرا عظيما للغاية. بالطبع أشعر بولاء كبير له".

وأضاف السائق الهولندي البالغ من العمر 26 عاما "لقد عبرت دائما عن ذلك للجميع داخل الفريق، ولكل شخص في الإدارة العليا، بأنه جزء مهم في اتخاذ قراراتي طوال الوقت".

ولعب ماركو دورا بارزا في جلب فرستابن إلى رد بول ومنحه الظهور الأول كأصغر سائق على الإطلاق في هذه الرياضة بعمر 17 عاما في 2015.

وتابع البطل "لذا، نعم، من المهم جدا أن يبقى في الفريق لأنه كما تعلمون كل شيء يتحقق من خلال المجهود الجماعي.

"من المهم جدا الإبقاء على الأشخاص المهمين معا لأنني أشعر أنه إذا سقطت مثل هذه الركيزة المهمة فإن هذا الأمر سيؤثر على قرار استمراري في الفريق وقد أبلغت المسؤولين بالفعل بهذا الأمر.

"بالنسبة لي أرغب بالطبع في استمرار هيلموت".

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