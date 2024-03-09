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هطول أمطار غزيرة ومتوسطة وأجواء غائمة في الشارقة وعجمان وأم القيوين

3/9/2024 2:18:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هطلت صباح اليوم أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة من الشارقة وعجمان وأم القيوين ولفترات متفاوتة وأحياناً متقطعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة، فيما شرعت البلديات في الشارقة وعجمان وأم القيوين في التعامل مع الحالة الجوية السائدة، وذلك من خلال سحب مياه الأمطار المتراكمة في الساحات والدوارات، والأماكن المنخفضة، كما أكملت البلديات جاهزيتها للحالة الجوية السائدة حالياً، ودعت المقاولين والاستشاريين إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورة والتقيد بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية، كما دعتهم إلى الإبلاغ عن الحالات الطارئة.

حذر
ودعت إدارات المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وعجمان، وشرطة أم القيوين، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الامطار، أو في الأجواء المضطربة، أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية، إضافة الى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية، تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق، كما أكدت، جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الإمارات خلال هذه الفترة.


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