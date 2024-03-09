ماذا تفعل إذا تعرضت سيارتك للأضرار نتيجة الأحوال الجوية في دبي؟

تتأثر الإمارات بحالة من عدم الاستقرار الجوي بداية من فجر اليوم مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على أماكن متفرقة من الدولة مع برق ورعد وسقوط البَرد أحياناً وهو ما قد يؤثر على بعض المركبات.

وكشفت شرطة دبي في تدوينة على حسابها الرسمي في منصة إكس أنه في حال تعرضت مركبتك لأعطال بسبب سوء الأحوال الجوية (أمطار) يمكنك الآن التقدم للحصول على شهادة لمن يهمه الأمر عبر الدخول إلى موقع شرطة دبي الإلكتروني واختيار خدمة باقة الشهادات - خدمة شهادة لمن يهمه الأمر - كوارث طبيعية واحصل على شهادتك إلكترونيا.





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