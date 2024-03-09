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طقس غائم جزئي ولا تغير على درجات الحرارة

3/9/2024 2:08:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون، اليوم السبت، غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا، خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد الأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام، باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، ويوم الإثنين يكون صافيا بوجه عام ولطيفا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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