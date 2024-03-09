الاحتلال يقتحم سيلة الظهر والفندقومية جنوب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقومية جنوب جنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة في سيلة الظهر والفندقومية، وشددت من تواجدها العسكري، لليوم الثاني على التوالي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي بينهما .
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