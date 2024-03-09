الاحتلال يقتحم سيلة الظهر والفندقومية جنوب جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقومية جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة في سيلة الظهر والفندقومية، وشددت من تواجدها العسكري، لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي بينهما .



