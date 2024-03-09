الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس ويدمر البنية التحتية

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم، ومخيم نور شمس.

وأفادت صحف محلية أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها أربع جرافات اقتحمت المدينة من محورها الغربي، واتجهت صوب شارع دوار العليمي (المحاكم)، ودوار اليونس، وشارع السكة.

وأضافت أن جرافات الاحتلال جرفت شارع دوار اكتابا شرق المدينة، وأغلقته وأحدثت دمارا في محيطه، فيما أطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية بشكل عشوائي عند دوار اليونس في المنطقة الشمالية من المدينة، ولاحقوا الطواقم الصحافية.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس، وجرفت منطقة زراعية تضم بيوتا بلاستيكية، كما دمرت خط المياه وسط المخيم، ومحول كهرباء عند مدخله، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن الشارع الرئيس للمخيم، وحدوث انقطاع وتشويش في خطوط الانترنت.

كما اقتحم جنود الاحتلال حارات وأزقة المخيم، ما أدى لاندلاع مواجهات، تركزت في حارات الدمج والمنشية والمسلخ، سمع خلالها دوي انفجارات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية بكثافة في أزقة المخيم وصوب منازل المواطنين، وأطلقت قذيفة "انيرجا" وسط المخيم، دون أن يبلغ عن إصابات،

كما استهدفت بالرصاص مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في المخيم، وأصابتها في الجزء الجانبي من هيكلها.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال منازل عائلة الخولي في ضاحية اكتابا شرق طولكرم، وعاثت فيها تخريبا بعد تفتيشها واستجواب ساكنيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.