عملية سطو 'لا تصدق'.. ابن الـ 11 عاما سرق سيارة في انجلترا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في حادث غير متوقع، تفاجأت دورية شرطة في شمال إنجلترا عندما أوقفت سيارة تسحب مقصورة "كارافان"، ويقودها صبي صغير السن.

وتلقت شرطة شمال يوركشاير، يوم الخميس الماضي، بلاغا بسرقة مقصورة من موقع لقضاء العطلات.

وبتعقب السيارة، تمكنت الشرطة في إنجلترا من إيقافها بعد مرور 45 دقيقة على البلاغ، قرب غارفورث.



وقال رجال الشرطة في إنجلترا إنهم "ذهلوا" عندما وجدا طفلا يبلغ من العمر 11 عاما وهو يقود سيارة بطريقة خطيرة.

وبتفتيش السيارة، وجد رجال الشرطة معدات تستخدم في تنفيذ السرقات، بالإضافة إلى مجموعة من لوحات تسجيل المركبات.

واعتقلت الشرطة الصبي للاشتباه في ارتكابه جرائم تشمل السرقة والسطو والقيادة الخطيرة.

وبعد استجوابه تم إطلاق سراحه بكفالة مشروطة من الشرطة للسماح للضباط بإجراء مزيد من التحقيق في القضية.

سكاي نيوز