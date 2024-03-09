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الاحتلال يقتحم بلدات جنوب جنين

3/9/2024 2:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقومية جنوب جنين.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال شنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة في سيلة الظهر والفندقومية، وشددت من تواجدها العسكري، لليوم الثاني على التوالي.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي بينهما .


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