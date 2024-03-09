الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة

ووافق الحزبان الديموقراطي والجمهوري على الحزمة البالغة قيمتها 467.5 مليار دولار رغم عدم موافقة عدد من الجمهوريين على بعض النفقات وجاءت الموافقة بأغلبية 75 صوتا مقابل 22 . وكان سبق لمجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون أن وافقوا على هذا الاتفاق الهادف الى تجنب إغلاق جزئي للحكومة. وبهذا الضوء الاخضر، سيتاح تمويل وزارات الزراعة والعدل والداخلية والنقل والإسكان وشؤون المحاربين القدامى والتجارة والطاقة.

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