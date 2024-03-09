مصر.. أسعار منتجات غذائية تستقر ومسؤول يكشف عن مفاجأة قريبا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت، استقرارا ملحوظا قبل بداية التعاملات في البورصة والأسواق، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وجاء استقرار أسعار الدواجن بعد تراجع سعر الفراخ البيضاء بقيمة تتراوح ما بين (2 جنيه و3 جنيه) للكيلو، كما انخفضت أسعار الفراخ الساسو بقيمة (4 جنيه)، وفقا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

ويبدأ سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم من (90 جنيها لـ 92 جنيها)، ويصل السعر للمستهلكين بين (108 إلى 112 جنيه) بحسب المنطقة، بعد إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

كما سجل سعر كرتونة البيض في مصر تحركا ملحوظا ليسجل (151 جنيها) لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي (148 جنيها) وتصل للمستهلكين بـ(155 جنيها)، وكرتونة البيض الأحمر تسجل (154 جنيها)، تصل للمستهلكين بـ(160 جنيها)، وقد تزيد قليلا بحسب المنطقة.

وأكد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عبد العزيز السيد، أمس الجمعة أن "الفترة المقبلة سيتم الإفراج عن السلع، والأعلاف، وسيكون هناك وفرة في الدولار، وبهذا سينخفض سعر الأعلاف والدواجن".

وعن موعد انخفاض أسعار الدواجن والبيض، أضاف رئيس شعبة الدواجن في تصريح أن الأوضاع ستستقر خلال أسبوعين، وأن الفترة المقبلة "سيكون هناك ضبط لسعر الأعلاف، وتنخفض أسعار الدواجن".

روسيا اليوم