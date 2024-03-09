قفزة جديدة على أسعار الذهب في الأردن ... هكذا بلغ سعر غرام 21 !

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت اسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 30 قرشا ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 43.7 دينارا للبيع للمواطنين و 41.9 دينارا للشراء من المواطنين .
فيما بلغ عيار الذهب 18 عند 39.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.7 دينارا للشراء منهم .
وتشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية ارتفاعا تاريخيا في الأردن غير مسبوقا .
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