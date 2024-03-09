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تركيا.. حبس 6 متهمين ببيع معلومات للموساد

3/9/2024 2:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قررت محكمة تركية أمس الجمعة، حبس 6 أشخاص بتهمة بيع معلومات حصلوا عليها داخل تركيا إلى جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".

وذكرت وكالة "الأناضول" أن محكمة صلح الجزاء الرابعة في اسطنبول قضت بحبس 6 أشخاص بعد انتهاء استجوابهم لدى النيابة العامة.
وأوضحت الوكالة أن المحكمة ذاتها قررت الإفراج عن شخص واحد كان موقوفا مع المتهمين الـ6 مع فرض الرقابة القضائية عليه.
وفي 5 مارس أوقفت السلطات التركية 7 أشخاص على خلفية الاشتباه بجمعهم وبيعهم معلومات لصالح الموساد.

روسيا اليوم

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