أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم السبت 4665.041 طنًا من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 370.348 طن.
ووفقا للنشرة اليومية -الاسترشادية- الصادرة عن السوق المركزي للخضار ، استقرت غالبية أسعار وكميات الاصناف من الخضار مع ارتفاع طفيف على سعر الخيار والبطاطا وبفارق 5 قروش عن اليوم السابق .
وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي :
MENAFN09032024000208011052ID1107955061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.