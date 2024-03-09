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طعناً بالسكين.. 6 قتلى بينهم أطفال في حادث مفجع في كندا

3/9/2024 2:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة الكندية القبض على طالب سريلانكي، يبلغ من العمر 19 عامًا، متهم بطعن وقتل ستة أشخاص من عائلة سريلانكية كان يعيش معهم في منطقة بارهافن، حسبما ذكرت شرطة أوتاوا يوم الخميس.
ووجهت إلى المشتبه به، الذي تم تعريفه باسم فيبريو دي زويسا، ست تهم بالقتل من الدرجة الأولى، وتهمة واحدة بالشروع في القتل.


وفي بحسب الشرطة الكندية ، قتل دي زويسا أماً تبلغ من العمر 35 عاماً، وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و7 سنوات، إضافة إلى طفلة رضيعة، وأحد معارف العائلة البالغ من العمر 40 عاماً. أمّا الأب فاصيب بجروح خطيرة، لكنها لا تهدد حياته.


وقال قائد شرطة أوتاوا، إريك ستابس، إن زويسا استخدم "سلاحًا حادًا" أو "أداة تشبه السكين".

euronews

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