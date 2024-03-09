فيديو مرعب لسقوط عجلة طائرة أميركية لحظة إقلاعها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اضطرت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 777′′ إلى الهبوط اضطراريا بعد وقت قصير من إقلاعها يوم الخميس من أحد مطارات سان فرانسيسكو في رحلة إلى اليابان، وذلك بعد سقوط أحد إطاراتها في موقف سيارات تابع للمطار.

ويُظهر مقطع فيديو منشور على الإنترنت سقوط الإطار من طائرة شركة "يونايتد إيرلاينز" بعد ثوان من إقلاعها من مطار سان فرانسيسكو الدولي.

وذكر موقع "كرون 4" أن الإطار سقط في موقف للسيارات يستخدمه موظفو المطار وألحق أضرارا بالعديد من السيارات، وفق مسؤولين في المطار، قبل أن يتم تحويل الطائرة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي حيث هبطت.

لبنان 24