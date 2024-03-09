الجزائر.. خلاف بين أصدقاء ينتهي بمقتل شاب وصدمة سكان ولاية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قتل شاب طعنا بخنجر في ولاية سطيف الجزائرية على يد أحد أصدقائه خلال شجار وقع بينهم.
وخلفت الواقعة صدمة كبيرة لدى سكان الولاية لما يعرفونه عن الشاب من حسن سيرته.
وأثارت الواقعة صدى واسعا في الولاية لوفاة الشاب بطريقة غير متوقعة، ولأنه من عائلة معروفة بالمنطقة، ومن الطبقة المثقفة ببلدية بيضاء برج، كما عرف الضحية بطيبة الأخلاق وحسن السيرة ولم تعرف عنه أي مشاكل.
RT
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