الجزائر.. خلاف بين أصدقاء ينتهي بمقتل شاب وصدمة سكان ولاية

وخلفت الواقعة صدمة كبيرة لدى سكان الولاية لما يعرفونه عن الشاب من حسن سيرته. وأثارت الواقعة صدى واسعا في الولاية لوفاة الشاب بطريقة غير متوقعة، ولأنه من عائلة معروفة بالمنطقة، ومن الطبقة المثقفة ببلدية بيضاء برج، كما عرف الضحية بطيبة الأخلاق وحسن السيرة ولم تعرف عنه أي مشاكل.

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