الصين تسجل أول ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية منذ 6 أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين في فبراير للمرة الأولى منذ أغسطس متجاوزة بذلك انكماشا أدى إلى تفاقم المتاعب الاقتصادية العديدة.



وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي معدلات نمو من الأدنى في العالم، فيما يواجه أزمة في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.



وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.7 % الشهر الماضي، وفق مكتب الإحصاء الوطني في بكين، مسجلا أول زيادة منذ أغسطس وبعد أكبر تراجع في أسعار السلع الاستهلاكية في يناير بلغ 0.8 % .



سجّلت الصين انكماشا في يوليو لأول مرة منذ العام 2021.، حيث تشهد أسعار المستهلك تقليديا ارتفاعا خلال فترة العام الصيني الجديد، المعروف أيضا بعيد الربيع، والذي صادف في فبراير هذا العام.