حزب الله يقصف موقع البغدادي الإسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News)قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا موقع البغدادي الحدودي شمال شرق إسرائيل بصاروخ بركان وحققوا إصابات مباشرة.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية في وقت سابق ان رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.وأضافت القناة أن هاليفي كلف الجنرال تشيكو تامير معد خطط العملية البرية في قطاع غزة، بالتخطيط لعملية برية جديدة في لبنان.وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى .