أكبر وكالة أمريكية للأمن السيبراني تعرضت لعملية اختراق

MENAFN - Al Wakeel News)تعرضت أكبر وكالة حكومية أمريكية مسؤولة عن الأمن السيبراني للاختراق الشهر الماضي، واضطرت إلى إيقاف تشغيل نظامين.



وبحسب ما ذكره متحدث باسم وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ، في بيان لـCNN : "لا يوجد أي تأثير في الوقت الحالي جراء الحادث:، وأضاف أن الوكالة تواصل "تحديث الأنظمة".

وقال المتحدث: "هذا تذكير بأن أي منظمة يمكن أن تتأثر بالثغرة السيبرانية وأن وجود خطة للاستجابة للحوادث يعد عنصرا ضروريا للمرونة"، مضيفا أن تأثير الاختراق "كان مقتصرا على نظامين".

وذكرت مصادر أن النظامين يعملان بتكنولوجيا قديمة كان من المقرر بالفعل استبدالها.



وتقوم وكالة الأمن السيبراني، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي، بالتحقيق في الاختراقات السيبرانية في الوكالات الحكومية وتقدم المشورة لشركات البنية التحتية الحيوية الخاصة حول كيفية تعزيز أمنها.



ولم يتضح على الفور من يقف وراء الاختراق، لكنه حدث من خلال نقاط ضعف في برنامج الشبكات الخاصة الافتراضية.



ولعدة أسابيع، حثت الوكالة غيرها من الوكالات الحكومية والشركات الخاصة على تحديث برامجها أو اتخاذ إجراءات دفاعية أخرى ردًا على الاستغلال الواسع النطاق لنقاط الضعف من قبل المتسللين.



ومن بين المتسللين الذين يستغلون العيوب التقنية مجموعة صينية تركز على التجسس، حسبما قال باحثون لشبكة CNN في وقت سابق.



وفي حين أن هناك بعض المفارقة في ذلك، فإنه حتى وكالات الأمن السيبراني أو المسؤولين يمكن أن يكونوا ضحايا للقرصنة فهم، في النهاية يعتمدون على نفس التكنولوجيا التي يعتمدها الآخرون.



وقال كبير دبلوماسيي الأمن السيبراني في أمريكا، ناثانيل فيك، العام الماضي، إن حسابه الشخصي على منصة إكس قد تم اختراقه، واصفًا ذلك بأنه جزء من "مخاطر الوظيفة".

