رئيس الجمعية العامة يناقش مع منسقة اممية الوضع المتردي في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقش رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس الليلة الماضية مع منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ الوضع الإنساني المتردي في القطاع.
وقال بيان صدر عن مكتب فرانسيس انه ناقش معها ايضا عملها لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، مشيدا بجهودها مع دول المنطقة لزيادة عدد المعابر البرية إلى قطاع غزة.
وأكد رئيس الجمعية العامة مجددا دعمه الثابت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
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