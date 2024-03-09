Saturday, 09 March 2024 09:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عقيلة صالح: الأمور جاهزة لإنهاء الأزمة الليبية

3/9/2024 1:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن الأمور جاهزة من وجهة نظره، لحل الأزمة الليبية من خلال تشكيل "حكومة واحدة مصغرة".
وقال صالح في مقابلة مع قناة "ليبيا المستقبل" إن "حل الأزمة الليبية يكمن في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية حتى تتوحد السلطة"، مشددا على أن "تشكيل حكومة واحدة ومصغرة يحل الأزمة أيضا، وذلك بإجراء الانتخابات في ظل هذه الحكومة".


وأضاف: "من وجهة نظري فالأمور جاهزة لإنهاء الأزمة الليبية وهو عبارة عن تشكيل واحدة مصغرة مهماتها محددة في زمن محدد".

RT

MENAFN09032024000208011052ID1107955024

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث