عقيلة صالح: الأمور جاهزة لإنهاء الأزمة الليبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن الأمور جاهزة من وجهة نظره، لحل الأزمة الليبية من خلال تشكيل "حكومة واحدة مصغرة".
وقال صالح في مقابلة مع قناة "ليبيا المستقبل" إن "حل الأزمة الليبية يكمن في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية حتى تتوحد السلطة"، مشددا على أن "تشكيل حكومة واحدة ومصغرة يحل الأزمة أيضا، وذلك بإجراء الانتخابات في ظل هذه الحكومة".
وأضاف: "من وجهة نظري فالأمور جاهزة لإنهاء الأزمة الليبية وهو عبارة عن تشكيل واحدة مصغرة مهماتها محددة في زمن محدد".
RT
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