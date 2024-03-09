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بحوادث متفرقة..الأمن السعودي يعتقل 5 مواطنين و3 مقيمين ويوضح السبب

3/9/2024 1:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الأمن العام السعودي، القبض على مواطنين، لاعتدائهما على آخر والهروب من الموقع في منطقة الرياض، وأكد أنه تمت إحالتهما إلى النيابة العامة، مع مقيم بنغلاديشي وثق الحادثة ونشرها.
وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "إدارة التحريات والأمن الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على مواطنين لاعتدائهما على آخر والهروب من الموقع في منطقة الرياض، كما قبضت على مقيم من الجنسية البنغلاديشية، لتصويره ونشره محتوى مرئيا بذلك".
وأردف المنشور موضحا أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".
وفي منشور آخر، قال الأمن العام السعودي، مساء الجمعة، إن "دوريات الأمن بمحافظة القنفذة، قبضت على مواطنين لترويجهما 3 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما".
وأضاف الأمن العام السعودي أنه "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".
وفي الوقت نفسه، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية، الجمعة، القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية، كما قبضت على مواطن بمنطقة جازان لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

سي ان ان

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