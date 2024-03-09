محمد بن زايد يصدر جملة من المراسيم الاتحادية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصدر رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، مراسيم اتحادية بجملة تعيينات في مناصب رسمية بديوان الرئاسة برتبة وزير تتعلق بالمشاريع التنموية وأسر الشهداء والشؤون الاستراتيجية وغيرها.ورسم الرئيس الإماراتي بتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائبا لرئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية بدرجة "وزير"، وتعيين الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائبا لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء بدرجة "وزير".

كما رسم محمد بن زايد بإنشاء مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، وتعيين أحمد مبارك علي المزروعي، رئيسا لهذا المكتب في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير"، إضافة إلى مهامه الحالية. وأيضا تعيين حميد سعيد عامر حمد النيادي، مديرا لمكتب رئيس ديوان الرئاسة بدرجة "وزير"، وتعيين سلطان ضاحي سلطان الحميري، مستشارا في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير" إضافة إلى مهامه الحالية.

وشملت المراسيم الاتحادية أيضا تعيين راشد سعيد سالم العامري، مستشارا في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة بدرجة "وزير"، إضافة إلى مهامه الحالية.

روسيا اليوم