Saturday, 09 March 2024 09:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بسبب الحرب.. ارتفاع عدد النساء العاملات في الجيش الأوكراني بنسبة 44%

3/9/2024 1:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع عدد النساء اللاتي يخدمن في الجيش الأوكراني بنسبة 44% تقريبا منذ بدء الحرب، وفقا للأرقام الجديدة الصادرة عن وزارة الدفاع الأوكرانية، الجمعة.
واعتبارا من يناير/كانون الثاني، كان هناك 45587 امرأة يخدمن في القوات المسلحة الأوكرانية، ارتفاعا من 31757 امرأة في مارس/آذار عام 2021.


ومن بين هؤلاء النساء، توجد 13,487 امرأة يحملن صفة مقاتلة، وأكثر من 4 آلاف امرأة في مناطق القتال.


كما تظهر البيانات الجديدة أيضا أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زاد عدد النساء في الجيش الأوكراني بمقدار 2108 امرأة.


وأعلن المركز الإعلامي العسكري الأوكراني الخبر: "شكرا لكن على مساهمتكن في النصر!".

سي ان ان


MENAFN09032024000208011052ID1107955019

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث