بسبب الحرب.. ارتفاع عدد النساء العاملات في الجيش الأوكراني بنسبة 44%

MENAFN - Al Wakeel News)ارتفع عدد النساء اللاتي يخدمن في الجيش الأوكراني بنسبة 44% تقريبا منذ بدء الحرب، وفقا للأرقام الجديدة الصادرة عن وزارة الدفاع الأوكرانية، الجمعة.واعتبارا من يناير/كانون الثاني، كان هناك 45587 امرأة يخدمن في القوات المسلحة الأوكرانية، ارتفاعا من 31757 امرأة في مارس/آذار عام 2021.



ومن بين هؤلاء النساء، توجد 13,487 امرأة يحملن صفة مقاتلة، وأكثر من 4 آلاف امرأة في مناطق القتال.



كما تظهر البيانات الجديدة أيضا أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زاد عدد النساء في الجيش الأوكراني بمقدار 2108 امرأة.



وأعلن المركز الإعلامي العسكري الأوكراني الخبر: "شكرا لكن على مساهمتكن في النصر!".

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