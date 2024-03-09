الجيش الأميركي يحبط هجوما حوثيا واسع النطاق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الولايات المتحدة وحلفاؤها أحبطوا هجوما للحوثيين في منطقة البحر الأحمر.
وقالت إنها أسقطت 15 طائرة مسيرة في هجوم واسع النطاق للحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن فجر اليوم السبت.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن الحوثيين شنوا هجوما واسع النطاق بمسيرات في البحر الأحمر وخليج عدن ما بين الساعة الرابعة والسادسة من صباح اليوم السبت.
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