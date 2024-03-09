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الجيش الأميركي يحبط هجوما حوثيا واسع النطاق

3/9/2024 1:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الولايات المتحدة وحلفاؤها أحبطوا هجوما للحوثيين في منطقة البحر الأحمر.


وقالت إنها أسقطت 15 طائرة مسيرة في هجوم واسع النطاق للحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن فجر اليوم السبت.


وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن الحوثيين شنوا هجوما واسع النطاق بمسيرات في البحر الأحمر وخليج عدن ما بين الساعة الرابعة والسادسة من صباح اليوم السبت.


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