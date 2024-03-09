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الدفاع الروسية: إسقاط 47 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

3/9/2024 1:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم السبت أن قواتها حيدت 47 مسيرة أوكرانية في سماء أربع مقاطعات روسية، معظمها فوق روستوف، خلال الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان مقتضب إنه خلال الليل "تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 47 طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعات بيلغورود (مسيرة واحدة) وكورسك (مسيرتان) وفولغوغراد (3 مسيرات) وروستوف (41 مسيرة).
وفي وقت سابق، ذكر حاكم روستوف فاسيلي غولوبيف أنه تم صد هجوم مكثف لمسيرات على مدينة تاغانروغ، مشيرا إلى إصابة أحد رجال الطوارئ الذي شارك في إزالة آثار الهجوم على الأرض، ونقله إلى المستشفى في حالة لا تهدد حياته.

روسيا اليوم

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