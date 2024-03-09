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الشرطة الأميركية تعتدي على متظاهرين داعمين لغزة بنيويورك

3/9/2024 1:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتدت الشرطة في مدينة نيويورك الأميركية على متظاهرين، واعتقلت عددا منهم خلال مسيرة جابت شوارع المدينة تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


وأشارت مصادر إلى أن الشرطة اعتقلت نحو 20 متظاهرا، كما أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها مدونون انتشارا كثيفا للشرطة في الشوارع الرئيسية والميادين التي جابتها المسيرة.


ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ومنع اجتياح مدينة رفح وطالبوا بوقف الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي.


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