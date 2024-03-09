الشرطة الأميركية تعتدي على متظاهرين داعمين لغزة بنيويورك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتدت الشرطة في مدينة نيويورك الأميركية على متظاهرين، واعتقلت عددا منهم خلال مسيرة جابت شوارع المدينة تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشارت مصادر إلى أن الشرطة اعتقلت نحو 20 متظاهرا، كما أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها مدونون انتشارا كثيفا للشرطة في الشوارع الرئيسية والميادين التي جابتها المسيرة.
ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ورددوا شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ومنع اجتياح مدينة رفح وطالبوا بوقف الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي.
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