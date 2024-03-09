الإمارات تفتتح أكبر محطة لتحلية مياه البحر

وعبر نائب رئس الدولة عن فخره بإنجاز مشروع محطة "نقاء" التي تعد تجسيدا لنهج دولة الإمارات ورؤية قيادتها في ضمان موارد مائية مستدامة للأجيال المقبلة، موضحا أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع المياه، ويعزز نهج الإمارات الاستباقي في التخطيط لمستقبل مستدام.

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