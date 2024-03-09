​ما هي الألوان التي ترمز إلى يوم المرأة العالمي؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في اليوم العالمي للمرأة يُستخدم رمز أوعلامة الأنثى العالمي. عادة ما يكون مصحوبًا بالألوان الأرجواني والأخضر والأبيض.
وبحسب موقع اليوم العالمي للمرأة، فإن اللون الأرجواني يرمز إلى الكرامة والعدالة، والأخضر إلى الأمل، والأبيض إلى النقاء.
وتم ذكر أن "الألوان نشأت من الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة (WSPU) في المملكة المتحدة في عام 1908."
ويُحتفل باليوم المرأة العالمي في 8 آذار من كلّ عام، تكريماً للنساء في جميع أنحاء العالم.
لبنان 24
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