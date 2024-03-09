​ما هي الألوان التي ترمز إلى يوم المرأة العالمي؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في اليوم العالمي للمرأة يُستخدم رمز أوعلامة الأنثى العالمي. عادة ما يكون مصحوبًا بالألوان الأرجواني والأخضر والأبيض.



وبحسب موقع اليوم العالمي للمرأة، فإن اللون الأرجواني يرمز إلى الكرامة والعدالة، والأخضر إلى الأمل، والأبيض إلى النقاء.

وتم ذكر أن "الألوان نشأت من الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة (WSPU) في المملكة المتحدة في عام 1908."



ويُحتفل باليوم المرأة العالمي في 8 آذار من كلّ عام، تكريماً للنساء في جميع أنحاء العالم.

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