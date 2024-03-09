الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ضئيلة على مشروع قانون لتمويل عدة وكالات حكومية، قبل ساعات فقط من انتهاء التمويل الحالي، مما أدى لتجنب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية.



جاءت الموافقة بأغلبية 75 صوتاً مقابل 22 على حزمة إنفاق بقيمة 467.5 مليار دولار لتمويل الزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمحاربين القدامى وغيرها من البرامج حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر أيلول. وتم إحالة الحزمة إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانوناً.



وكان من المقرر أن ينتهي تمويل هذه البرامج عند منتصف الليل.



ويحل التصويت جزئياً معركة مريرة استمرت شهوراً بشأن الإنفاق الحكومي، والتي تركت في وقت ما مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بلا قيادة لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبل التصويت: ((بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أن الحكومة المنقسمة تعني عدم القيام بأي شيء على الإطلاق، فإن هذه الحزمة التي وافق عليها الحزبان تقول خلاف ذلك)).



وكان قد تم إقرار الحزمة بسهولة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع الماضي. لكن الإجراء تأجل في مجلس الشيوخ بسبب ضغط بعض الجمهوريين المحافظين من أجل التصويت على الهجرة ومواضيع أخرى.

الشرق الأوسط