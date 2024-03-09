انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، أكثر من 290 نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 77.81 دولار للبرميل الواحد بفارق دولار عن سعر الخميس.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 68 نقطة ليصل إلى 38722 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 188 نقطة ليصل إلى 16085 نقطة، كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 33 نقطة ليصل إلى 5123 نقطة.
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