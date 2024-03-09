انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 68 نقطة ليصل إلى 38722 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 188 نقطة ليصل إلى 16085 نقطة، كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 33 نقطة ليصل إلى 5123 نقطة.

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