بايدن ينتقد اللقاء بين ترامب ورئيس الوزراء المجري

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة منافسه الجمهوري دونالد ترامب بسبب لقائه فيكتور أوربان، قائلا إن رئيس الوزراء المجري يسعى إلى إرساء "ديكتاتورية".

والتقى أوربان "صديقه العزيز" ترامب الجمعة في معقله بفلوريدا. ورئيس الوزراء المجري هو أحد الزعماء النادرين في أوروبا الذين يتمنون فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر على الديمقراطي بايدن.

وقال بايدن لأنصاره في تجمع انتخابي "هل تعرفون من يلتقي اليوم في مارالاغو؟ إنه أوربان من المجر الذي صرح صراحة بأنه لا يعتقد أن الديمقراطية ناجحة وبأنه يسعى (لإرساء) دكتاتورية".

وأضاف الديمقراطي البالغ 81 عاما "أرى مستقبلا ندافع فيه عن الديمقراطية ولا نضعفها"، في حين أنه جعل هذا الموضوع أحد حجج حملته ضد ترامب.

ومساء الجمعة، نشر أوربان على فيسبوك صورة له إلى جانب الرئيس السابق، وكتب في التعليق عليها شعار ترامب "فلنجعل أمريكا عظيمة مرة اخرى".

وقال غلادن بابين، أحد مساعدي أوربان، لوكالة فرانس برس إن "الزيارة ركزت على بناء العلاقات بين المحافظين الأمريكيين والمجريين، والفوائد التي يمكن أن تتأتى من انتخاب الرئيس ترامب في نوفمبر"، مؤكدا أن الاجتماع مع الرئيس السابق قد عقِد بالفعل.

من جهته، ندد بايدن مجددا بتصريحات ترامب التي اعتبر انها تشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي.





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