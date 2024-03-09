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إعادة الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه.آي» لمجلس الإدارة بعد إقالة صادمة في 2023

3/9/2024 1:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عاد سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه.آي" الأمريكية للتكنولوجيا المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي "تشات جي.بي.تي" إلى مجلس إدارة الشركة بعد نحو أربعة أشهر من إقالته لفترة وجيزة ثم إعادة التعاقد معه.

ويوم الجمعة، تمت إعادة تعيين ألتمان في مجلس إدارة "أوبن أيه.آي" والذي يحدد استراتيجية مطور برمجيات الذكاء الاصطناعي.

وفي نوفمبر الماضي، أقال أعضاء مجلس الإدارة السابق ألتمان من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وأبعدوه عن المجلس، إلا أنه أعيد لمنصبه كرئيس للشركة بعد أيام قليلة بعد احتجاجات من الموظفين.

ووجد تحقيق أنه لا توجد أسباب وجيهة لإقالة التمان.

يذكر أن "تشات جي بي تي" هو برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي أثار الضجة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قبل عام، وهو ما أثار التوقعات والمخاوف من تطور الذكاء الاصطناعي.

ونتيجة لذلك، أصبحت شركة "أوبن أيه.آي" واحدة من أهم الشركات الناشئة في العالم وأصبح ألتمان وجها لحركة الذكاء الاصطناعي الجديدة.


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