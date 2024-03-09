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اتحاد النقابات العمالية الألمانية يرفض بقاء كبار السن في قوة العمل

3/9/2024 1:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفض اتحاد النقابات العمالية الألمانية فكرة تقديم حوافز مالية لبقاء كبار السن لفترة أطول في قوة العمل.

وقالت أنيا بيل عضو مجلس إدارة اتحاد النقابات العمالية الألمانية لصحيفة "فيلت ام زونتاغ" في تصريحات نشرت اليوم السبت "نحن نعارض المطالب الكاذبة بإعفاء الموظفين الأكبر سنا من دفع الضرائب أو مساهمات الضمان الاجتماعي. هذا سيؤدي فقط إلى سحب الأموال من الضمان الاجتماعي والميزانيات العامة".

وكان وزير العمل الاتحادي هوبرتوس هايل قد قال في وقت سابق إنه يرغب في التحدث إلى النقابات العمالية وأصحاب الأعمال بشأن الحوافز لكي يتمكن الناس الذين يرغبون في العمل لوقت أطول من القيام بذلك.

ومع ذلك، قوبلت فكرة هيل باستحسان من جانب أصحاب الأعمال.

وقال راينر دولغر وهو رئيس شركة للصحيفة "نرحب بحقيقة أن الحكومة الاتحادية ترغب في وضع حوافز لكبار السن ليستمروا في العمل لوقت أطول".


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