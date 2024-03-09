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بوينغ: لا وجود لمستندات تتعلق بإزالة جزء رئيسي من طائرة 737 ماكس 9

3/9/2024 1:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت شركة بوينغ أمس الجمعة أنها تعتقد أن المستندات المطلوبة لتفسير السبب في إزالة جزء رئيسي في أثناء تصنيع طائرة من طراز 737 ماكس 9 لا وجود لها على الإطلاق، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها رويتز. وكانت الطائرة قد واجهت حالة طوارئ خلال تحليقها في يناير.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل الشهر الماضي إن قابس الباب الذي انفصل عن الطائرة التابعة لشركة طيران ألاسكا في منتصف الرحلة يوم الخامس من يناير كان يفتقد لأربعة براغ (مسامير) رئيسية.

وقال زياد أوجاكلي نائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ لماريا كانتويل عضو بمجلس الشيوخ في الرسالة "لقد بحثنا على نطاق واسع ولم نعثر على أي وثائق من هذا القبيل".

وانتقدت جينيفر هومندي رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل يوم الأربعاء ما وصفته بعدم تعاون شركة بوينغ وتقاعسها في الكشف عن بعض الوثائق، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بفتح وإغلاق قابس الباب، بالإضافة إلى أسماء 25 شخصا يعملون في تصنيع هذا الجزء من الطائرة (قابس الباب) في منشأة في بوينج في رينتون بواشنطن.

وقالت في جلسة استماع للجنة التجارة بمجلس الشيوخ "من السخف ألا نحصل على ما طلبناه بعد مرور شهرين".

وفي أعقاب الحادث، الذي لم يتسبب في وقوع إصابات، أوقفت إدارة الطيران الاتحادية طائرات ماكس 9 لعدة أسابيع في يناير ومنعت بوينغ من زيادة معدل إنتاج ماكس وأمرتها بوضع خطة شاملة لمعالجة "مشكلات منهجية في مراقبة الجودة" خلال 90 يوما.


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