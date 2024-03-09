أمطار الخير تهطل على أماكن متفرقة من الإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
هطلت أمطار الخير على أماكن متفرقة من الإمارات وتراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة منذ فجر اليوم، نظراً لتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية بداية من مساء أمس الجمعة 8 مارس وتستمر إلى ظهر يوم غد الأحد 10 مارس، مصحوبة بسقوط أمطار شديدة الغزارة مع برق ورعد وسقوط البَرد أحياناً.
وشهدت إمارة أبوظبي سقوط أمطار متفاوتة حيث هطلت أمطار غزيرة ومتوسطة على منطقة الظفرة في مدينة زايد وحبشان وأم ليله وبدع دعفس وبوحصا ومزيرعة وعلى منطقة قرين العيش ومخيرز وغياثي وارزنة وجزيرة دلما والسلع، ومتوسطة على جزيرة أبوظبي والحمرا والخزنة بالعين وخفيفة على المصفح والختم وطريف والمرفأ والطويلة، كما سقطت أمطار خفيفة على خور خوير والرمس برأس الخيمة وخورفكان والخزامية والممزر ومتوسطة على كلباء بالشارقة وعلى الروضة ومشيرف في عجمان والخوانيج في دبي، ومتوسطة على سويحان في العين وعلى دبا الفجيرة.
وسقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على بدع المطاوعة في منطقة الظفرة وحرس حدود الجزيرة وسبخة مطي، وعلى طريق الشيخ محمد بن زايد في دبي، وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي والرويس وأبو الأبيض وعدد من الجزر.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب وتصل سرعتها 45 كم/س وذلك من الساعة 00:30 الجمعة 08/03/2024 حتى الساعة 16:00 الأحد 10/03/2024.
وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد دعا الجمهور إلى:
- ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه ومجاري السيول وتجنب ارتياد البحر.
- تجنب التجمع بما قد يعيق عمل الأجهزة المختصة.
- ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للحالات الضرورية.
- ضرورة تأمين الممتلكات وايقاف المركبات في أماكن آمنة ومرتفعة بعيدة عن تجمعات المياه خاصة مع توقع سقوط حبات البرَد.
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