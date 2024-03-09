أمطار الخير تهطل على أماكن متفرقة من الإمارات

هطلت أمطار الخير على أماكن متفرقة من الإمارات وتراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة منذ فجر اليوم، نظراً لتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية بداية من مساء أمس الجمعة 8 مارس وتستمر إلى ظهر يوم غد الأحد 10 مارس، مصحوبة بسقوط أمطار شديدة الغزارة مع برق ورعد وسقوط البَرد أحياناً.

وشهدت إمارة أبوظبي سقوط أمطار متفاوتة حيث هطلت أمطار غزيرة ومتوسطة على منطقة الظفرة في مدينة زايد وحبشان وأم ليله وبدع دعفس وبوحصا ومزيرعة وعلى منطقة قرين العيش ومخيرز وغياثي وارزنة وجزيرة دلما والسلع، ومتوسطة على جزيرة أبوظبي والحمرا والخزنة بالعين وخفيفة على المصفح والختم وطريف والمرفأ والطويلة، كما سقطت أمطار خفيفة على خور خوير والرمس برأس الخيمة وخورفكان والخزامية والممزر ومتوسطة على كلباء بالشارقة وعلى الروضة ومشيرف في عجمان والخوانيج في دبي، ومتوسطة على سويحان في العين وعلى دبا الفجيرة.

وسقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على بدع المطاوعة في منطقة الظفرة وحرس حدود الجزيرة وسبخة مطي، وعلى طريق الشيخ محمد بن زايد في دبي، وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي والرويس وأبو الأبيض وعدد من الجزر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب وتصل سرعتها 45 كم/س وذلك من الساعة 00:30 الجمعة 08/03/2024 حتى الساعة 16:00 الأحد 10/03/2024.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد دعا الجمهور إلى:

- ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه ومجاري السيول وتجنب ارتياد البحر.

- ⁠تجنب التجمع بما قد يعيق عمل الأجهزة المختصة.

- ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للحالات الضرورية.

- ضرورة تأمين الممتلكات وايقاف المركبات في أماكن آمنة ومرتفعة بعيدة عن تجمعات المياه خاصة مع توقع سقوط حبات البرَد.

كما ندعو جميع أفراد المجتمع بمتابعة الأخبار من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات.









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