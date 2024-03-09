ماسك: مقاطع الفيديو الطويلة ستكون متاحة قريباً على أجهزة التلفزيون الذكية

أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن مقاطع الفيديو الطويلة ستكون متاحة قريبا على أجهزة التلفزيون الذكية، بعد أن ذكرت مجلة فورتشن أن منصة التواصل الاجتماعي إكس التي يملكها ماسك تعتزم إطلاق تطبيق تلفزيوني لمستخدمي أمازون وسامسونغ الأسبوع المقبل.

وطرحت المنصة إصدارا مبكرا من مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية لبعض المستخدمين في أكتوبر الماضي، بعد أن قال ماسك إنه ينوي تحويله إلى تطبيق فائق (سوبر) يقدم خدمات تتراوح من المراسلة إلى المدفوعات من نظير إلى نظير.

وفي رد مقتضب على موقع إكس على منشور لأحد المستخدمين عن إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بالمنصة على أجهزة التلفزيون الذكية مباشرة، قال ماسك "قريبا".

وفي وقت سابق، قالت مجلة فورتشن إن التطبيق قد يبدو مشابها للتطبيق التلفزيوني الذي يقدمه موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل. ونقلت عن مصدر لم تحدد هويته قوله إن ماسك كان عازما على التنافس مع يوتيوب.

ولم ترد منصة إكس بعد على طلب من رويترز للحصول على مزيد من التفاصيل حول التطبيق.



